俄罗斯央行：外汇互换限额从20亿提高至100亿美元，以缓解卢布短缺

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透莫斯科12月19日 - 俄罗斯央行周五表示，12月19日将外汇互换限额从20亿美元提高至100亿美元，以缓解货币市场卢布短缺的局面。
银行间卢布隔夜拆款利率周五攀升至25%左右，远远高于17%的指标利率，因银行业者竞相争夺卢布，用于当日平衡头寸和管理流动性需求。
为使市场利率回到与指标利率一致的水平，俄罗斯央行将允许银行业者通过缴存更多美元来筹借卢布。
“这一举措将有助于收窄银行间市场利率与俄罗斯央行指标利率之间的差距，”俄央行在声明中称。
今年卢布兑美元汇率几近腰斩，俄央行最近几个月一直在限制卢布流动性，以支撑卢布汇率。但这导致贷款机构手中的卢布短缺，这些贷款机构按规定要在手头留存一定的流动现金。
该央行一周前曾表示，12月15-21日外汇互换限额将维持在相当于每日20亿美元的水平。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申