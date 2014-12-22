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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:16 BJT

俄罗斯央行：外汇互换限额从20亿提高至100亿美元，以缓解卢布短缺

路透莫斯科12月19日 - 俄罗斯央行周五表示，12月19日将外汇互换限额从20亿美元提高至100亿美元，以缓解货币市场卢布短缺的局面。

银行间卢布隔夜拆款利率周五攀升至25%左右，远远高于17%的指标利率，因银行业者竞相争夺卢布，用于当日平衡头寸和管理流动性需求。

为使市场利率回到与指标利率一致的水平，俄罗斯央行将允许银行业者通过缴存更多美元来筹借卢布。

“这一举措将有助于收窄银行间市场利率与俄罗斯央行指标利率之间的差距，”俄央行在声明中称。

今年卢布兑美元汇率几近腰斩，俄央行最近几个月一直在限制卢布流动性，以支撑卢布汇率。但这导致贷款机构手中的卢布短缺，这些贷款机构按规定要在手头留存一定的流动现金。

该央行一周前曾表示，12月15-21日外汇互换限额将维持在相当于每日20亿美元的水平。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
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