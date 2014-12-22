《中国报摘》--中国证券报12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--中国股市上周再度走高，场内ETF（交易型开放式基金）一周总成交额达968.58亿元人民币，A股ETF整体净申购24.89亿份。
* 其他:
--记者获悉，军工科研院所改制相关政策征求意见稿已向有关部门征求完意见，有关部门已基本达成共识。专家分析，这一对军工股将产生重大利好影响的政策近期有望出现实质性突破。
--央行副行长易纲表示，完全有理由相信，人民币的汇率可以在合理均衡的水平上保持基本稳定。
--央行副行长潘功胜指出，下一步将加快推进利率市场的改革，扩大金融机构市场化定价的范围。目前推出了金融机构同业存单的发行，下一步，将推出针对企业和个人的大额存单的发行。
--万达集团董事长王健林表示，万达正在谋划第四次转型，文化、旅游、金融、电商将是转型的重要方向。万达集团2020年争取实现收入1,000亿美元，其中海外收入至少占比20%。
--金谷源 披露借壳重组预案。公司拟剥离扣除货币资金的全部资产负债，同时定增购入藏格钾肥100%股权，后者作价90.05亿元。
--工信部和科技部等部委针对机器人产业正进行密集调研，明年有望出台一系列进一步扶持机器人及智能制造产业的相关政策，其中工信部与科技部有望合计出台上百亿元产业扶持资金等措施。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申