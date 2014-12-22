版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月22日

* 头版头条:

--中国股市上周再度走高，场内ETF（交易型开放式基金）一周总成交额达968.58亿元人民币，A股ETF整体净申购24.89亿份。

* 其他:

--记者获悉，军工科研院所改制相关政策征求意见稿已向有关部门征求完意见，有关部门已基本达成共识。专家分析，这一对军工股将产生重大利好影响的政策近期有望出现实质性突破。

--央行副行长易纲表示，完全有理由相信，人民币的汇率可以在合理均衡的水平上保持基本稳定。

--央行副行长潘功胜指出，下一步将加快推进利率市场的改革，扩大金融机构市场化定价的范围。目前推出了金融机构同业存单的发行，下一步，将推出针对企业和个人的大额存单的发行。

--万达集团董事长王健林表示，万达正在谋划第四次转型，文化、旅游、金融、电商将是转型的重要方向。万达集团2020年争取实现收入1,000亿美元，其中海外收入至少占比20%。

--金谷源 披露借壳重组预案。公司拟剥离扣除货币资金的全部资产负债，同时定增购入藏格钾肥100%股权，后者作价90.05亿元。

--工信部和科技部等部委针对机器人产业正进行密集调研，明年有望出台一系列进一步扶持机器人及智能制造产业的相关政策，其中工信部与科技部有望合计出台上百亿元产业扶持资金等措施。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐