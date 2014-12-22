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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月22日

路透香港12月22日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.754港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周五收高26.65点，或0.15%，报17,804.8点。因能源股持续反弹。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       135.940    3.71      75923            10.541       4.16
 中国铝业                      11.550    5.96     176508             3.582      -0.21
 中国移动                      58.250   -0.36     544794            90.334       0.09
 中国人寿                      53.970    0.06     110563            27.899       0.36
 中石油                       111.780    2.24      66451             8.667       3.43
 中石化                        81.200    2.76     193990             6.296       3.39
 汇丰控股            <HSBC.K。  47.540    0.98    2793226            73.725       0.44
 中电信                        57.590   -0.09      26405             4.466       0.12
 中国联通                      13.600    1.04     128210            10.545       0.43
 兖州煤业                       8.310    1.22      61282             6.444       0.68
 华能国际                      53.580    2.78      30282            10.386       0.45
 南方航空                      24.360   -1.42      24159             3.778       0.74
 东方航空                      24.730    1.77      33145             3.835       1.19
 中芯国际                       4.500   -5.26      48743             0.698      -3.07 （完）
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