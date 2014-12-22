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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:20 BJT

标题新闻：全球外汇市场11月日均交易额较上月略降，但连续第三个月高于5万亿美元--CLS

注：CLS是汇市结算系统。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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