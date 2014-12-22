美国与加拿大经济指标预测--12月22日-12月29日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月22日当周
12月22日(一)
1500 美国成屋销售(万户) 11月 520 526
12月23日(二)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 11月 -- +1.8%
-- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 103.5
1330 美国企业获利 第三季修正值 +3.2% +3.2%
1330 美国耐久财订单 11月 +2.9% +0.3%
扣除运输的耐久财订单 +1.0% -1.1%
扣除国防的耐久财订单 +1.0% -0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.2% -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.3% +3.9%
GDP最终销售 +4.2% +4.1%
GDP消费支出 -- +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.4% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%
核心PCE物价指数 +1.4% +1.4%
1330 加拿大GDP(较前月) 10月 +0.1% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +4.3%
房价指数 -- 214.0
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 93.5 93.8
现况指数 105.1 105.7
预期指数 85.0 86.1
1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.5% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 46.0 45.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 正4
12月24日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12月19日当周 -- 360.0
再融资指数 -- 1,518.9
12月25日(四)
暂无重要经济数据。
12月26日(五)
暂无重要经济数据。
12月29日当周
12月29日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 12月 -- 10.5 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张荻)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申