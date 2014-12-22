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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月22日

*工商时报：

--两税合一税改争议再起，财政健全方案恐跛脚。立法院财政委员会周三将召开两税合一税制公听会，民进党籍立委吴秉叡指出，2015年起实施的股东可扣抵税额减半、且回溯至1998年，违反信赖保护原则，因此提案要求订定日出条款。财政健全方案能否明年初上路，出现变数。

--银行公会上周紧急发文给37家全体会员银行，派出董总于今日上午开会，金管会主委曾铭宗与政务委员、前经济部长杜紫军，更将双双出席解决争议。

--华南金控 旗下华南银行董事长、华南金副董事长林明成昨日率先喊出“明年还要加薪”，且透露因今年获利大幅成长，明年加薪幅度“肯定比今年更好”。

--受到金管会要求最低收益率2.875%限制，寿险业今年投资台湾的不动产急冻，业者更明显转往“非”大台北地区寻找标的。截至目前统计，完成的八起案件中，仅两件在台北市或新北市；例如南山人寿，今年不动产投资已完成三起，但分别是在桃园、基隆、台南。

--鉴于明年将有过半4.7寸iPhone 6S订单到手，由童子贤领军的组装厂和硕 、机壳厂F-铠胜 将大举扩产，明年资本支出分别达3亿美元、5.05亿美元，换算台币共约250亿台币。

*经济日报：

--晶圆代工龙头台积电 扩大在大陆布局，首度将登陆筹设12寸晶圆厂列入规划选项。设备业者推估，台积电最快2016年赴大陆设立12寸晶圆厂，将以28奈米制程切入，初期斥资数百亿台币，总投资额将达千亿台币。

--两岸金融三会本周四在北京登场，金管会将争取多项兴利措施，包括昆山对台人民币回流机制扩大为前海模式，并扩及江苏、福建及广东，以及放宽台资银行外债额度限制、开放在大陆注册的台商发行宝岛债及1,000亿人民币RQFII上路等。

--俄罗斯卢布暴跌引发骨牌效应，华硕 、宏基 等笔记型电脑(NB)品牌在俄罗斯销售全数停摆。法人预期，业者暂停产品在俄罗斯销售期间，每天损失上亿台币，并将于本季财报认列应收帐款帐面损失，本季获利表现恐不如预期。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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