《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--两税合一税改争议再起，财政健全方案恐跛脚。立法院财政委员会周三将召开两税合一税制公听会，民进党籍立委吴秉叡指出，2015年起实施的股东可扣抵税额减半、且回溯至1998年，违反信赖保护原则，因此提案要求订定日出条款。财政健全方案能否明年初上路，出现变数。
--银行公会上周紧急发文给37家全体会员银行，派出董总于今日上午开会，金管会主委曾铭宗与政务委员、前经济部长杜紫军，更将双双出席解决争议。
--华南金控 旗下华南银行董事长、华南金副董事长林明成昨日率先喊出“明年还要加薪”，且透露因今年获利大幅成长，明年加薪幅度“肯定比今年更好”。
--受到金管会要求最低收益率2.875%限制，寿险业今年投资台湾的不动产急冻，业者更明显转往“非”大台北地区寻找标的。截至目前统计，完成的八起案件中，仅两件在台北市或新北市；例如南山人寿，今年不动产投资已完成三起，但分别是在桃园、基隆、台南。
--鉴于明年将有过半4.7寸iPhone 6S订单到手，由童子贤领军的组装厂和硕 、机壳厂F-铠胜 将大举扩产，明年资本支出分别达3亿美元、5.05亿美元，换算台币共约250亿台币。
*经济日报：
--晶圆代工龙头台积电 扩大在大陆布局，首度将登陆筹设12寸晶圆厂列入规划选项。设备业者推估，台积电最快2016年赴大陆设立12寸晶圆厂，将以28奈米制程切入，初期斥资数百亿台币，总投资额将达千亿台币。
--两岸金融三会本周四在北京登场，金管会将争取多项兴利措施，包括昆山对台人民币回流机制扩大为前海模式，并扩及江苏、福建及广东，以及放宽台资银行外债额度限制、开放在大陆注册的台商发行宝岛债及1,000亿人民币RQFII上路等。
--俄罗斯卢布暴跌引发骨牌效应，华硕 、宏基 等笔记型电脑(NB)品牌在俄罗斯销售全数停摆。法人预期，业者暂停产品在俄罗斯销售期间，每天损失上亿台币，并将于本季财报认列应收帐款帐面损失，本季获利表现恐不如预期。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申