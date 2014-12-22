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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:29 BJT

香港新股：中国能建计划香港IPO，筹资约10亿美元--IFR

路透香港12月19日 - 据汤森路透旗下IFR周五报导，消息人士称，中国能源建设集团(CEEG)2015年计划在香港首次公开发行(IPO)，筹资约10亿美元。

报导称，投资银行将于下周和该公司碰面，争取这项IPO业务。

CEEG向中国能源企业提供工程、采购和建设服务。

CEEC没有马上回复请其评论IPO计划的电子邮件。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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