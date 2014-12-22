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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:39 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月22日

**上海证券报**

--赤天化 将向赤天化集团和郑素贞定向增发募资26亿元人民币，全部用于还贷和补充流动资金。其中郑素贞是“私募一哥”徐翔的母亲，目前任私募基金泽熙投资总经理。

**证券时报**

--万达集团董事长王健林表示，继万达商业地产 后，未来还会陆续有分拆的项目在香港上市，包括主题乐园等文化产业项目。

--加多宝与王老吉的红罐装潢权之争迎来广东省高院一审判决，加多宝构成侵权，并赔偿广药集团经济损失1.5亿元以及合理维权费用26余万元。加多宝方面表示将上诉至最高法院。

**第一财经日报**

--一位内部人士透露，小米公司已完成了最新一轮融资，公司估值在400-500亿美元之间。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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