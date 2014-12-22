《台湾重要政经日程》--12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
=====================今日重要政经消息============================== 12/22(一) --08:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。 --09:00 立法院财政委员会审查预算案。 --14:00 经济部长邓振中校园座谈。 --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。 ===================================================================== 12/23(二) --14:00 财政部国库署公布2015年发债计画。 --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/25(四) --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 1/5(一) --汇丰公布台湾PMI。 1/6(二) --08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。 --16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。 1/9(五) --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申