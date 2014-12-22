中国央行：下一步将推出发行针对企业和个人的大额存单--官员

路透上海12月22日 - 中国央行副行长潘功胜最新表示，下一步将加快推进利率市场的改革，扩大金融机构市场化定价的范围。目前推出了金融机构同业存单的发行，下一步，将推出针对企业和个人的大额存单的发行。

中国证券报周一援引潘功胜在第五届财新峰会上表述称，就金融改革而言，要在宏观审慎的管理框架下，完善政府融资和市场化的风险处置机制；结合化解地方政府债务风险；加快建立规范透明的可持续融资机制，化解银行不良资产的风险，进一步完善不良资产的处置核销机制。

“目前中国金融体系总体上稳健，金融风险总体可控，风险防范能力较强，银行整体不良率的水平大概在1.1%左右，资本结构风险的防范能力也比较强。”他称。

中国央行在11月逾两年后重启不对称降息时，曾提到将适时通过推进面向企业和个人发行大额存单等方式，继续有序推进存款利率市场化。

央行一年前发布了同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。 中国首批同业存单亦于去年12月面世。

潘功胜还提到，要主动适应对外开放的新形势，扩大金融市场的双向开放，按照分项目、分强度、有效地提高跨境资本的程度，逐步实现人民币项目的可兑换。

他指出，经济步入新常态，与利率、汇率等金融要素的市场化改革和货币政策调控相互作用，在体制机制方面的重要内涵就是要完善市场经济体制，强化市场在资源配置中的作用。要发展多层次资本市场，提高股权融资的比重；拓宽企业的融资渠道、优化融资结构，缓解企业杠杆率较高的问题，发挥市场在管理方面的优势。

同时，在完善负面清单管理、加强监管的前提下，加快中小金融机构的发展，健全多种所有制，建立多种业态和大中小型机构并存的金融体系。

另外，潘功胜提到，中国经济的发展正处于“三期叠加”的状况。伴随着经济下行，地方政府债务、房地产影子银行等领域的风险正在显露，这些风险的形成，与国际金融危机的冲击有关。但本质上，仍是粗放经济发展模式体制性、结构性矛盾在经济金融领域的反应。

他认为，当前整个社会的融资总量和资金流动性，还是比较充裕的。“融资难和融资贵的问题，是一个结构性的问题。”