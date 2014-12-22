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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--12月22日

==========================今日重要政经日程==========================

12/22（一）

--*中央农村工作会议12月22-23日在京召开。

==========================近期重要政经日程==========================

12/23（二）

--“21世纪中国最佳商业模式高峰论坛暨2014中国最佳商业模式评选颁奖典礼”在广州举行。

1/11/2015（周日）

--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。

1/18/2015（周日）

--“第二届中国财经领袖年会暨2014中国财经年度人物推介活动”定于2015年1月18日在北京饭店召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕) ))
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