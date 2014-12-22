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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 09:11 BJT

中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海12月22日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

中国央行公开市场上周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。

此外，央行在三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

其中9月进行的MLF操作已于上周到期，恰逢资金面紧张，路透此前援引两位消息人士透露，央行续做了部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。(完)

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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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