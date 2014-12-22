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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:49 BJT

国际油市：美国原油上涨逼近57.50美元，但沙特言论遏制涨势

沙特阿拉伯周日表示，即使非石油输出国组织(OPEC)国家减产，沙特也不会为了提振油市而这么做。这是全球最大石油出口国沙特迄今发出的最强硬信号之一，表明其计划坦然面对数年来最为严重的油价跌势。油价已较六个月前的水准跌去一半。沙特石油部长欧那密将其归罪于投机客，以及OPEC以外的产油国不合作。

科威特石油部长奥马尔称，OPEC无需减产，也不会在明年6月的下次预定会议前召开紧急会议。

阿拉伯联合大公国(阿联酋)石油部长Suhail Bin Mohammed al-Mazroui敦促全球所有产油国明年不要增产，表示油价将很快回稳，但没有详细阐述。

OPEC秘书长巴德里周日对路透表示，他希望看到2015年下半年年底前油价反弹。

地缘政治方面，在中东产油地区，美国军方称，美国主导的军事力量周日袭击了伊斯兰国目标，其中在伊拉克空袭了13次，在叙利亚三次。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李爽 审校 孙茉莉)
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