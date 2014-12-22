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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 08:50 BJT

全球金市：金价徘徊在1,200美元下方，因股市和美元上涨

股市走强亦打压金价。亚洲股市和美元周一上涨，欧元兑美元测试两
年低点。本周因假期交易时间缩短。
    
    受圣诞节以及接下来的新年假期影响，很多投资者离场，本周市况料
淡静。
    
    美国政府数据周五显示，12月16日止当周对冲基金和货币经理人削减
黄金和白银期货以及期权的净多头部位。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄
金持仓量增加0.41%至724.55吨。(完)
    
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 张荻/孙茉莉; 审校 王兴亚)
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