香港个股：郭炳江辞去新地所有职务并将就判罪上诉，郭炳湘无意回巢

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月22日 - 香港地产巨擘--新鸿基地产 称，郭炳江已辞去公司所有职务，并将就判罪提出上诉；另一方面，郭炳江兄长兼新地前主席郭炳湘称，其本人无意重返新地。
新地上周五晚间公布，郭炳江已辞去新地联席主席兼董事总经理以及执行董事，即时生效；其儿子郭基辉获正式委任为公司执行董事，作为替补。
同时，与郭炳江同判罪成的陈钜源亦辞去执行董事职务。
郭炳江与陈钜源因触犯普通法串谋触犯公职人员行失当，上周五被裁定罪名成立，陈钜源另一项防止贿赂条例的控罪亦成立。案件涉及前政务司司长许仕仁、前联交所 高级副总裁关雄生以及新地联席主席郭炳联，惟只有郭炳联一人的控罪全部不成立，其余四人今早将出庭等候宣判。
新地股东之一、在涉贪案中曾一度被捕的郭炳湘周日在一份声明中称，对郭炳江罪成感到非常婉惜和悲痛，并相信新地在郭炳联的领导下，配合公司的管理团队，将来必会稳定发展，但他本人无意重返新地。
“我于2014年初已同家族就股权达成协议，即本人及家人会与两位弟弟及其家人获得相同数量的新地公司股权及均等的其余家族资产，同时也宣布辞去公司非执行董事一职，希望有更多时间投入发展个人的事业及工作, 并得到家母、弟弟和家人的全力支持。”他说。
他并称，“今次事件的是是非非，谁是谁非，上天会有一个好的安排。”
新地及旗下数码通 、新意网 将于今早恢复交易。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申