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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 09:27 BJT

韩国经济：政府下调今明两年经济成长预估，但明年料将改善

家庭支出预计将得到油价下降、社会福利增加和政府提高家庭收入计划的推动。

韩国政府计算显示，消费增长将令明年的通胀率从今年的1.3%升至2.0%。

由于大宗商品和农产品价格低迷，韩国过去一年的通胀率保持在较低水平，令人担心该国经济将滑入通缩。不过企划财政部相信，经济将会明显改善，足以令物价恢复涨势。

企划财政部称，为了引导财富流向家庭，韩国韩国国家退休基金(NPS)和其他国营基金拟提高自己作为主要股东的影响，从本地企业取得更多的股息。

此时恰逢韩国计划向不打算增加支出用于加薪、投资或派息的企业收税。NPS管理着450万亿韩元资产，是全球第四大退休基金。

对于韩国在迈向新年之际面临的风险，企划财政部提到了家庭负债增加、主要制造业者竞争力下滑以及金融市场波动加剧。(完)
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