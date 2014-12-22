台湾债市：10年公债殖利率随美债走跌，筹码集中多方占优势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月22日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一盘初下跌，跟随美债走多。交易商称，时近年底交易偏清淡，筹码更是集中于银行手中，多方气势偏强。
只不过，也有交易员指出，风险性资产不排除仍有机会向上，台股明年的元月行情也不看淡，因此债市过分追多的话也还需小心风险。
本地时间10:30，台股加权指数 上涨0.89%报9,079.97点。
至于明日财政部午后将公布第一季的发债计划，市场仍然相当关注。
“大家在等，如果财政部发三年期公债，可能会排挤五年的发行量，”一位证券商交易员说。
交易员认为，若财政部减发五年期公债发行量，则可能令市场对五年券的需求大增，对台债行情相对有利。
美国公债收益率上周五持稳或下跌，因在股市等风险资产两日升势放缓后，投资人对公债的兴致重燃。10年期美债收益 跌3个基点，报2.171%。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.10-1.11%
* 10年公债103/13 ：1.585-1.595%
本地时间10:42时最新报价：
* 五年公债103/15下跌0.4基点报1.1050%。
* 10年公债103/13殖利率跌1.3基点报1.5920%，成交20.5亿台币。
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