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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 10:07 BJT

《焦点》希腊总理表示若纾困谈判完成，将在2015年举行选举

在上述两个较小的党派中，独立希腊人党拒绝了萨马拉斯的提议，不过民主左翼党称将会在周一的会上考虑给出答复。

左翼激进联盟党(Syriza)对萨马拉斯试图推后选举出言嘲讽：“萨马拉斯先生不想面对希腊人民的裁判，”Syriza发言人Panos Skourletis说道。Syriza希望重新谈判金援，且该党很可能会在提前选举中胜出。

Syriza在过去几周民调中领先优势在缩小，不过据周六最新民调显示仍领先3.4个点。

在有300个席位的议会中，迪马斯在第一轮投票获得160票支持。在第一或者第二轮的投票中，候选人必须要获得200票方能当选总统，而第三轮即最后一轮投票中取得胜利所需票数降为180票。

虽迪马斯不太可能在第二轮选举中当选，但政府希望投票结果能变得好看些，以增大其在下周最后一轮投票中胜出的机率。(完)

(编译 郑茵/戴素萍/孙茉莉; 审校 许娜/张涛)
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