企业并购：中国复星国际提高对CLUB MED的收购报价，反超对手

Club Med周五复牌后股价升至25.05欧元，为2008年9月以来高点，暗示投资者预期这场竞购战将会持续下去。该股今年累计涨幅达44%。

郭广昌和Bonomi几个月来一直轮番提价，Club Med管理层则一直支持郭广昌。

郭广昌一方周五还表示，可能考虑让Club Med退市。Bonomi也倾向于这样做。

郭广昌认为收购Club Med是一项理想的投资，对中国中产阶级来说这是一处完美度假胜地。

Gaillon Invest II的多数权益掌握在郭广昌旗下复星国际 手中，其股权构成包括复星国际掌握的62.6%、葡萄牙保险商Fidelidade的20%，法国私募股权合伙公司Ardian的5.8%、Club Med管理层持有的2.9%和中国众信旅行社的8.7%。

新报价提出后，Club Med在当日收盘后发表声明，称董事会已决定推迟原定1月12日举行的年度股东大会，新的会议日期稍后再定。(完)