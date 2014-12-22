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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 09:44 BJT

企业并购：黑莓完成对德国语音和数据加密公司Secusmart的收购

路透多伦多12月19日 - 黑莓 周五表示，已完成对德国语音和数据加密公司Secusmart的收购。

黑莓在7月同意收购Secusmart，以提升政府机构等对安全问题高度敏感的客户对其产品的信任度。交易条款未披露。

Secusmart的技术目前被用于保护加拿大和德国政府官员的设备安全，其中包括德国总理梅克尔使用的黑莓。

德国政府上月批准了对Secusmart的收购。

梅克尔和德国政府其他官员目前使用Secusmart加密的黑莓移动设备。

“收购Secusmart凸显黑莓致力于在企业移动通讯安全方面成为领先厂商的长期目标。黑莓是提供安全的加密语音、文本和信息服务的唯一厂商，使我们进一步与同业拉开距离，”公司执行长John Chen在一份声明中称。(完) (编译 李爽；审校 张涛)
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