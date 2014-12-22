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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:42 BJT

金属期市：LME期铜微跌，受供应过剩担忧打压

智利铜企Codelco的El Teniente地下铜矿的扩张已经较计划落后了两至三年，所需费用比最初计划要超出20亿美元。

行业消息人士称，中国未来两年的镍铁进口量或将大增，因为中国在印尼的更多项目即将投产。而中国政府对镍铁进口实施零关税的举措，也将带来推动。

国际货币基金组织(IMF)敦促赞比亚迅速解决同矿企间在增值税退税以及提高权利金方面的问题。IMF表示，铜价下跌以及矿业税制朝着只收取权利金的方向转变，可能会给企业带来不利影响。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/洪曦; 审校 张涛)
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