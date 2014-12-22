港报财经评论：芬佬放大假，好过“磨烂蓆”--信报12月22日

芬佬放大假，好过“磨烂蓆”/ 习广思

上周俄罗斯总统普京在年度记者会发言，外围市况亦转趋平静。今年以来麻烦多多的普京，强人姿态贯彻始终，一人独挑1,200名外国记者，用了3小时回答53条问题，并爆出多个金句，环顾全球有如此“壮举”的国家元首不多。环球金融市场刚从一场大风波中逐渐稳定下来，下一步该往哪方走？对于乌克兰东部战事及外国制裁，普京又是一个又一个狡辩式回答，当然站在其立场是维护本身政治利益的做法，这场普京个人“记者骚”，其中一个“有睇头”的答案在普京认为俄罗斯最迟两年后经济复苏，卢布回复稳定。

这个两年后的复苏期，普京并无详细解释背后原因，但两年时间有可能代表国库可能顶住外汇受冲击时间，也有可能是国内民众能够忍受的最长时限。据报导，普京两周前已开始冻结克里姆林宫员工的薪酬；上星期，数以千计的俄罗斯人游行到莫斯科，抗议数千名医生被裁及几家医院遭关闭，俄政府以削减政府开支应付当前困境，令民怨加深，是任何政府必须付出的代价。至于媒体报导俄国民众争先恐后到银行提款换成美元，以及到超市抢购货品物资，虽然可能随卢布回稳而暂息，但银行体系的稳定性将受到更多考验。普京政府面对以上难题，是否可以顶得住1年也成问题，真有信心可以捱过两年？至于俄罗斯财政部宣布，将出售财政账户的外汇储备，得看油价还会跌多少，以及市场信心如何，一旦市场信心崩溃，外汇干预只会跌入无底深潭。

除了外汇储备，俄罗斯手上还握有一张王牌，就是其庞大的黄金储备。自2005年以来，俄罗斯黄金储备翻了3倍。美银美林重金属分析员估计，俄罗斯很有可能通过抛售黄金以稳定外汇。俄央行上月透露，目前持有1,169.5吨黄金。而总部设在伦敦的世界黄金协会估算，这些黄金储备大约相当于俄罗斯外汇储备的10%。在宣布斥70亿美元外汇储备救卢布之前，俄央行曾透露其黄金储备过去1周以来减少了43亿美元。

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美元兑日圆候低买入/ 苏子

金价近三周的反覆走势已成功令日线图呈现一个敏感三角形的待变形态。本周早段只要金价可以升破1,215美元或跌破1,190美元收市，则上述的三角形便会确认突破，预料届时金价将可摆脱近期持续在1,200美元关口上下争持的反覆局面。由于目前油价仍在寻底阶段中，市场上不少分析师及投资者均相信，油价是次的下跌浪并未结束，因此与石油一样同属大宗商品的黄金，其走势自然亦不被市场看好。

金价在本月9日至11日这三个交易日天的升势均一直受制于100天平均线，乏力突破之上收市。到本月15日以大阴烛返回20天及50天平均线支持（当时分别处于1,202.3美元及1,203美元）以下收市后，绝大部分时间均保持在这两条重要平均线以下波动，故平均线的走势亦对金价不利，因此更令不少短线投资者相信，金价稍后向下作出重大突破，随后继续往下寻底的可能性极高。基于上周金价未能承接对上两周的良好反弹势头，最后更以阴烛在1,200美元关口及10周平均线支持（1,198.6美元）以下收市，使到周线图上呈现双周转向不利形态，故本周早段一旦跌破1,190美元关口收市，料在技术走势进一步转劣下；上周三所造的1,182.80美元低位将有极高机会顺利跌破，随后将顺着目前市场的看淡情绪继续走低及考验今年1,131.15美元低位开始升浪的61.8%及76.4%调整目标（两者分别处于1,172美元及1,156.44美元）。

不过，若然金价稍后能在市场一片看淡声中意外地顺利突破1,215美元阻力收市，届时便要小心市况有变，金价或有力上破100天平均线并挑战10月21日的1,255.30美元高位阻力。上周美元兑日圆低见115.55日圆水平后便强力回升，并在周线图呈现锤头利好形态。由于上周的低位与10周平均线支持相若，未触及此支持便已强力回升，反映看好的投资者力量仍然主宰着大市；加上上周四及五已连续两个交易天守稳在20天平均线以上波动及收市，有利汇价本周进一步造好，并挑战本月9日的121.20日圆高位，因此，短线可用跌破上周五的118.79日圆低位作止损，采取候低买入策略。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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