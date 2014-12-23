《中国债券市场每日交易备忘》--12月23日

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一、新债发行：
中国铁路物资20亿元人民币九个月期超短期融资券(主体评级AA+)簿记建档，农业银行主承
福建六建集团5亿元一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档，中国银行主承
陕西煤业化工集团30亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档，兴业银行和中国银行主承
金元证券5亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承
江西铁路投资集团7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
江西铁路投资集团11亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和建设银行主承
山东省商业集团7亿元永续中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和中信银行主承
北京农业中小企业2.4元三年期集合票据簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承
阜新城市基础建设投资16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA),国开证券和齐鲁证券主承
乐山市商业银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5503%
哈尔滨市城郊农村信用合作社联合社1亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4666%
无锡农村商业银行5亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率6.1000%
泉州银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.7584%
泉州银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.3535%
贵州银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.6001%
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二、新债上市：
遵义市投资集团16亿元七年期固息债1480585，票面利率6.45%
财通证券4.5亿元42天期短融1490234，票面利率6.80%
河南投资集团7亿元三个月期超短融011488005，票面利率5.6%
东吴证券 10亿元三个月期短融071440006，票面利率6.49%
西部证券 5亿元三个月期短融071442006，票面利率6.4%
陕西煤业化工集团30亿元一年期短融041458094，票面利率6%
中国铝业公司50亿元永续中票101478003，票面利率6.35%
阳城县阳泰集团实业5亿元三年期中票101475005，票面利率8.00%
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三、缴款：
华融金融租赁2亿元33天期A-1级信贷资产支持证券1489220，票面利率5.20%
华融金融租赁2.46亿元398天期A-2级浮息(一年定存基准)ABS 1489221，基本利差2.75%
华融金融租赁1.33亿元580天期B级浮息(一年定存基准)ABS 1489222，基本利差3.55%
华融金融租赁0.65亿元1,402天期C级ABS 1489223
大唐发电 20亿元三个月期超短融
广发证券 25亿元66天期短融
中国核工业建设集团3亿元五年期中票
中国工艺集团5亿元五年期中票
中国航空技术国际控股50亿元永续中票
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四、还本付息：
广发证券30亿元三个月期短融1490180到期兑付，票面利率4.58%
中银国际证券15亿元三个月期短融1490181到期兑付，票面利率4.64%
电信科学技术研究院5亿元九个月期超短融011492001到期兑付，票面利率4.90%
重庆铁发遂渝高速公路7.7亿元一年期短融041360087到期兑付，票面利率7.40%
招商银行30亿元六个月期同业存单111407007到期兑付
05民生01 050801付息
05国贸债 058035付息
08国债10 080010付息
10北银次级债 1020010付息
10渝水投债 1080170付息
10吴江发展债 1080171付息
11附息国债16 110016付息
11穗地铁MTN1 1182399付息
13天易债01 1380391付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国央行周一发布四季度银行家问卷调查报告显示，四季度认为货币政策“适度”或“偏松”的银行家占比为86.6%，较上季提高2.1个百分点；对下季度，91.5%的银行家预期货币政策“适度”或“趋松”。
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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