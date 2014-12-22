港报财经评论：新车销量佳，长汽等突破--经济日报12月20日

新车销量佳，长汽等突破/ 林瑞芬

美股周四急升，俄罗斯股币市场跌势也暂喘定。港股守得云开，昨再弹1.3%至23,116，国指升0.6%至11,400，大市成交额957亿港元。技术上，恒指收复23,200的话，考验22,500之压大致消除，年底结算前靠稳。本周三先有吉利汽车 单日急挫逾20%，周四又有比亚迪 单日曾急挫逾40%，虽然各有原因，但通常基金股发生疑似被冼仓，必然有相连效应，基金若不好彩手持冼仓股，自不然也可能不问价沽售，套现应付赎回。年底前，中、小型股份遇这类突如其来的技术沽压，真是无得防备。

比亚迪昨日反弹14%至28.6港元，市场一向对比亚迪的意见分歧。如昨日维持看好，如瑞信重申比亚迪“跑赢大市”评级，又点出这建基于两大正面催化剂：一、明年1月将推出国家电动汽车充电设施；二、随住电池供应上升，新能源汽车销量有望增加，目标价71港元。美银美林亦认为明年其推出的新能源汽车“秦”车款需求仍然强劲，经销商等待名单长达3至4个月，相信在政府政策促进下，明年新能源汽车需求会更为强劲，长线仍看好，维持“买入”，目标价57.16港元。不过，大摩认为中国电动车行业仍需一段长时间才能商业化，料未来3至5年传统汽车仍弱，维持“减持”评级。瑞银则以看淡传统汽车业务，及维持对公司电动车业务的怀疑，故维持“沽售”，目标价看22.8港元。花旗指比亚迪股价纵急泻，急跌前市盈率高达75倍，市帐率达1.9倍，股本回报率只有3.8%，对其估值抱审慎看法，维持“沽售”，目标价34港元。

北汽 昨日首日挂牌上市，招股价为8.9港元，收市价为8.85港元，表现一般。虽有汽车股急挫，但不宜对整个汽车股类悲观。当中仔细分析，长城汽车 今年已走出谷底，对其明年走势有冀望。公司前三季度，由于H8的推迟上市以及轿车销量的大幅下滑，致令业绩出现负增长。不过，公司下半年始发布多款车型。7月H2正式上市，自上市以来，H2从月销1,260辆逐渐上升至11月的12,007辆；11月，又有H1和H9（此为中端车型）上市，首月销量分别达6,066辆和2,245辆，均超市场预期。此前，哈弗品牌仅有H5和H6两款中低端车型，随着H2和H1的陆续上市，价格涵盖6万至17万港元之间，令哈弗品牌中低端车型进一步完善。四季度业绩，可望因此好转。

____________________________________________________________________________

油价劲跌五成，油股可博反弹/ 余少文

A股昨日坐过山车，国企指数则连日高开低走，似乎随时调整。至于国际油价半年下跌50%，石油股期内平均跌30%，超卖下有反弹空间，短期可跑赢指数。中国内地股市昨日反覆，沪升深跌，当中上证综合指数更是上半场先跌，下半场才逆转，全场升51点或1.7%，收报3,108点，但沪深两市成交额只有8,000多亿人民币，动力稍嫌不足。而国企指数则逼近11,500点，高见11,492点后掉头回落，最后升69点或0.6%，收报11,400点，成交额278亿港元。至于红筹指数升14点或0.3%收报4,237点，成交额65亿港元。

虽然国指连升三日，但过去两个交易日都呈高开低走，只能在10天平均线争持，只要继续守20天平均线，应该可以再挑战12,000点及上试12,354点，或未能在今年底完成，要寄望农历新年前升抵。此外，长假期将至，成交量根据过去所见都会缩减，大市容易被有心人舞高弄低，故投资者在未来两周入市，要小心而行。以周线图来看，国指在11月底升越250周平均线，是2013年下跌以来曾反弹过三次（不计今次），该线只能守三周便得而复失，故今次是连续四周守该线，走势明显强于过去的反弹，也是憧憬指数可以挑战去年高位12,354点的原因之一。

另一原因是A股经过早前调整后，短期超买情况已改善，可望带领A股向上冲。只是上证走势有暗涌，因为上证的周线图显示，中线目前仍处于超买，似乎中期调整可能随时出现，加上上证昨日再见新高，9天RSI有顶背驰现象，即使曾指出超买可以再超买，但若然中短期的技术指标都反映指数随时出现调整，则短期升势也可能随时结束。一旦A股下跌，相信国指要在11,000点水平先行整固。虽然A、H股可能调整，但见石油股已调整了四个月，即完全未能跟上国指10月底开始的升浪，是最弱势的H股，但年底前有机会跑赢大市。因为国际油价下跌半年，以纽约期油为例，已下跌50%，加上9天RSI也跌至18，可谓超卖，短期出现反弹机会甚高。若然油价反弹，相信积弱多个月的石油股可有机会翻身。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘