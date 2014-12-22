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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 12:08 BJT

中国货币市场：七天回购先跌后涨成交稀少，资金价格及期限供求不匹配

路透上海12月22日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 开盘一度出现不同程度的下行，但因供给相当有限，资金紧势未见实质缓解。目前七天期回购利率已由跌转升，且部分中小出资机构报价偏高，价格和期限供求的不匹配导致成交十分稀少。

交易员称，从此前几日市场表现看，不排除今日下午仍有可能出现改善的情况，加之预计新股冻结资金解冻后，流动性会有改善，因此一些借款机构选择“咬牙”支持，而不轻易认同过高价格，或拉长借款期限。

北京一银行交易员表示，“我们也没平，国开给的不多。其他大行倒也没怎么见借的，但都不怎么出。”

他并透露，至北京时间11点多，七天期回购仅成交10笔左右，成交约30亿元人民币。所以稍早即使该利率下跌，实质意义也非常有限。

上海一券商交易员则指出，银行间市场出资期限在14天以内的不多，有机构报出七天期供给，利率也高达9%，“忍受不了这么高的价格，成本拉高了，再熬一熬，等看下午情况。”

上周央行对部分到期的MLF(中期借贷便利)进行了续做，也进行了SLO(短期流动性调节工具)，但规模、利率和到期时间等内容均不甚详细。

此前几日，银行间资金市场经常出现上午资金紧，午后或近尾盘时段资金供给明显改善的情况，惟资金价格未见明显走低。

北京另一银行交易员并认为，与以往资金异常紧张时的求借无门相比，现在资金供给是有的，只是价格和期限要求比较高，导致供求双方难达成一致。

同业存单发行方面，今日有上海农商行等三家机构计划发行七期同业存单，期限为三个月、六个月和一年，参考收益率在5.30%-5.60%之间。上周五西安银行和兴业银行发行的两期一个月同业存单，收益率均在6.1%附近。

央行公开市场一级交易商今日如常报送正/逆回购和央票需求，但业内人士预计，明日继续空窗操作的可能性较大。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6526 3.7429 -9.03

七天 5.9781 5.9349 +4.32

14天 6.0809 6.3861 -30.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.4650 2.2750 +819.00

七天 7.1600 5.2950 +186.50

14天 6.3500 6.3600 -1.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7500 3.6500 +10.00

七天 5.7200 5.9400 -22.00

14天 6.0600 6.3000 -24.00

Shibor

其中:隔夜 3.7020 3.6060 +9.60

七天 5.7820 5.3670 +41.50

三个月 5.1066 5.0010 +10.56

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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