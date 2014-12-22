中国货币市场：七天回购先跌后涨成交稀少，资金价格及期限供求不匹配

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月22日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 开盘一度出现不同程度的下行，但因供给相当有限，资金紧势未见实质缓解。目前七天期回购利率已由跌转升，且部分中小出资机构报价偏高，价格和期限供求的不匹配导致成交十分稀少。
交易员称，从此前几日市场表现看，不排除今日下午仍有可能出现改善的情况，加之预计新股冻结资金解冻后，流动性会有改善，因此一些借款机构选择“咬牙”支持，而不轻易认同过高价格，或拉长借款期限。
北京一银行交易员表示，“我们也没平，国开给的不多。其他大行倒也没怎么见借的，但都不怎么出。”
他并透露，至北京时间11点多，七天期回购仅成交10笔左右，成交约30亿元人民币。所以稍早即使该利率下跌，实质意义也非常有限。
上海一券商交易员则指出，银行间市场出资期限在14天以内的不多，有机构报出七天期供给，利率也高达9%，“忍受不了这么高的价格，成本拉高了，再熬一熬，等看下午情况。”
上周央行对部分到期的MLF(中期借贷便利)进行了续做，也进行了SLO(短期流动性调节工具)，但规模、利率和到期时间等内容均不甚详细。
此前几日，银行间资金市场经常出现上午资金紧，午后或近尾盘时段资金供给明显改善的情况，惟资金价格未见明显走低。
北京另一银行交易员并认为，与以往资金异常紧张时的求借无门相比，现在资金供给是有的，只是价格和期限要求比较高，导致供求双方难达成一致。
同业存单发行方面，今日有上海农商行等三家机构计划发行七期同业存单，期限为三个月、六个月和一年，参考收益率在5.30%-5.60%之间。上周五西安银行和兴业银行发行的两期一个月同业存单，收益率均在6.1%附近。
央行公开市场一级交易商今日如常报送正/逆回购和央票需求，但业内人士预计，明日继续空窗操作的可能性较大。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.6526 3.7429 -9.03
七天 5.9781 5.9349 +4.32
14天 6.0809 6.3861 -30.52
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 10.4650 2.2750 +819.00
七天 7.1600 5.2950 +186.50
14天 6.3500 6.3600 -1.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.7500 3.6500 +10.00
七天 5.7200 5.9400 -22.00
14天 6.0600 6.3000 -24.00
Shibor
其中:隔夜 3.7020 3.6060 +9.60
七天 5.7820 5.3670 +41.50
三个月 5.1066 5.0010 +10.56
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申