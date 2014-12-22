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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:46 BJT

香港个股：绿城中国今早停牌，因主要股东拟出售股份

路透香港12月22日 - 中国房地产商--绿城中国控股有限公司 周一称，其股份今早起暂停买卖，因公司主要股东拟出售股份。

停牌前，绿城上周五收市价报6.34港元。

今年5月，绿城主要股东宋卫平、夏一波及寿柏年等曾与融创中国 达成协议拟出售绿城24.3%的股份，然上周五买卖双方决定终止这宗近63亿港元（或每股11.46港元）的交易，因对绿城的经营理念有较大分歧。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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