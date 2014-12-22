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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 09:59 BJT

芝加哥期市：小麦期货连跌第二日，受累于获利了结和供应担忧缓解

俄罗斯面临货币危机，之前政府采取非正式举措来限制出口，包括通
过加强质量管制以及减少铁路谷物运输等。
    
    但分析师称，俄罗斯将在12月底前完成2014/15年度预估出口规模。
    
    美国农业部周五早间公布，民间出口商通过两项交易预定出售237,26
8吨玉米。这是美国政府连续第二天公布快速出售消息。
    
    研究天气对大宗商品影响的机构Commodity Weather Group周五预计
，本周末阿根廷主要大豆和玉米种植区降雨，应缓解对当地干旱的疑虑。
下周初巴西作物种植区料也迎来降雨。
    
    周五公布监管数据显示，12月16日止当周，大型投机客在芝加哥期货
交易所(CBOT)玉米期货净多仓增加。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)一周交易员持仓报告显示，包括对冲基金
在内的非商业交易员削减CBOT小麦净空头部位，大豆持仓转为净空仓。
    
    拜耳作物科学 BAYE.NS 周五表示，经过七年审查之后，中国正式批
准进口该公司的一种转基因大豆。这令外界预期其他生物科技产品不久也
将获准进口。 
    
    分析机构Informa Economics在给客户的一份报告中，将2015年美国
玉米种植面积预估调降至8,801万英亩，将美国大豆种植面积预估上调至8
,878万英亩。
    
    Informa在11月时预估玉米和大豆种植面积均为8,830万英亩。
    
    ----------------------------------0120GMT-------------------
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           631.00    -1.25  -0.20%    -3.70%     583
.22   58
    CBOT玉米           409.50    -1.00  -0.24%    -0.36%     408
.03   75
    CBOT大豆          1027.00    -3.50  -0.34%    -0.77%    1031
.32   45
    CBOT稻米           $12.59    $0.06  +0.48%    +2.11%     $12
.41   62
    美国原油           $57.45    $0.32  +0.56%    +1.65%     $66
.91   37
    汇率
    欧元/美元          $1.223   $0.001  +0.04%    -0.44%
    美元/澳元           0.814   -0.001  -0.06%    -0.34%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/李爽  审校 戴素萍/孙茉莉)
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