芝加哥期市：小麦期货连跌第二日，受累于获利了结和供应担忧缓解

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
俄罗斯面临货币危机，之前政府采取非正式举措来限制出口，包括通 过加强质量管制以及减少铁路谷物运输等。 但分析师称，俄罗斯将在12月底前完成2014/15年度预估出口规模。 美国农业部周五早间公布，民间出口商通过两项交易预定出售237,26 8吨玉米。这是美国政府连续第二天公布快速出售消息。 研究天气对大宗商品影响的机构Commodity Weather Group周五预计 ，本周末阿根廷主要大豆和玉米种植区降雨，应缓解对当地干旱的疑虑。 下周初巴西作物种植区料也迎来降雨。 周五公布监管数据显示，12月16日止当周，大型投机客在芝加哥期货 交易所(CBOT)玉米期货净多仓增加。 商品期货交易委员会(CFTC)一周交易员持仓报告显示，包括对冲基金 在内的非商业交易员削减CBOT小麦净空头部位，大豆持仓转为净空仓。 拜耳作物科学 BAYE.NS 周五表示，经过七年审查之后，中国正式批 准进口该公司的一种转基因大豆。这令外界预期其他生物科技产品不久也 将获准进口。 分析机构Informa Economics在给客户的一份报告中，将2015年美国 玉米种植面积预估调降至8,801万英亩，将美国大豆种植面积预估上调至8 ,878万英亩。 Informa在11月时预估玉米和大豆种植面积均为8,830万英亩。 ----------------------------------0120GMT------------------- -------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 631.00 -1.25 -0.20% -3.70% 583 .22 58 CBOT玉米 409.50 -1.00 -0.24% -0.36% 408 .03 75 CBOT大豆 1027.00 -3.50 -0.34% -0.77% 1031 .32 45 CBOT稻米 $12.59 $0.06 +0.48% +2.11% $12 .41 62 美国原油 $57.45 $0.32 +0.56% +1.65% $66 .91 37 汇率 欧元/美元 $1.223 $0.001 +0.04% -0.44% 美元/澳元 0.814 -0.001 -0.06% -0.34% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍/孙茉莉)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申