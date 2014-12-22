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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 09:48 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--12月22日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

12/22 沪 园区设计 732017 1,500 29.97 22.88 东吴证券 12/25

12/22 沪 南威软件 732636 2,500 14.95 22.96 太平洋证券 12/25

12/23 沪 新澳股份 732889 　　 *2,668 *17.95 *21.63 国信证券 12/26

1/12　 沪　　春秋航空 780021　　 10,000　 18.16 22.96 瑞银证券 1/15

1/12 沪 宁波高发 732788 3,420 10.28 19.40 国信证券 1/15

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 深 葵花药业 002737 　 3,650 36.53 22.97 东海证券

-- 深 迦南科技 300412 1,340 13.60 22.78 安信证券

-- 深 金盾股份 300411 　 2,000 12.80 22.92 华西证券

-- 深 正业科技 300410 1,500 10.79 22.96 华林证券

-- 深 中矿资源 002738 3,000 7.57 22.98 中信建投

-- 深 国信证券 002736 120,000 5.83 22.97 广发证券

-- 沪 高能环境 603588 　 4,040 18.23 22.79 华林证券

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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