更新版 1-中港个股：海通证券拟增发H股募299亿港元，料可满足两年业务发展需要

* 海通证券拟增发H股筹资299亿港元

* 杠杆水平增长快令资本金补充迫切

* 公司管理层料能满足两年业务发展

* 债务融资需求依然强劲 (新增公司人士评论及更多细节)

路透上海12月22日 - 虽然中国A股市场上券商股牛气冲天，不过大型券商--海通证券 却选择了股价便宜的H股市场融资，拟增发H股筹资299亿港元。公司方面预计，在增发完成后，配合相应的债务融资，应可满足公司未来两年业务发展的需求。

该公司周一公告称，已与七家机构签署认购协议，拟向其增发19亿1,697.88万股H股，预计可募集资金299.4亿港元。董事会还授权管理层择机发行其他境内债务融资工具，包括证券公司短期公司债、资产支持证券、收益凭证、次级债等，总计不超过净资产额的2倍。

海通证券今日开盘前并举行分析师电话会议。据一位参会的业内人士透露，海通证券管理层在会上表达了此次股权融资的必要性。近年来，公司融资融券、质押式回购等业务增长较快，公司大量通过债务融资，杠杆水平迅速提高，迫切需要资本金的补足。

海通证券今年初扣除客户保证金后的杠杆比例约为2倍，今年底达3倍左右。公司目标是未来两三年，公司杠杆率保持在3-5倍内。

海通证券董事会已制定了未来三年资本规划，但最新公告未披露细节。公司管理层在会上透露，除2015年定增H股外，明年公司可能还会发行次级债；2016-2017年或有发行次级债、可转债等想法。至于A股增发计划，董事会目前尚未有这方面的考虑。

公告显示，此次增发每股认购价为15.62港元，较协议签署前30日海通证券H股平均收市价16.44港元折让约5%，较上周五收市价18.6港元折让约16.02%。不过该价格较海通证券A股上周五收盘价折让约45%，不免令人担忧A股股东是否会反对此次融资。

海通证券初步计划于明年2月6日举行类别股东大会，分别提请A股和H股的股东审议表决此次融资申请。

海通证券高层的解释是，由于此次是在H股市场上增发，较30日均价折让5%符合香港市场惯例，而增发价与A股差距较大是因为A/H股本身就存在较大差价。此次增发能够增厚公司每股净资产，刺激公司业务更快发展，这都能令公司A股股东受益。

此次增发H股相当于该公司已发行H股总数约128.43%，及经发行新H股而扩大之公司已发行股本总额约16.67%。

**融资大部分用于资本中介业务**

此次认购海通证券增发的H股的七家机构中，包括国家开发投资公司等间接控制的Dawn State（认购额88.9亿港元）、新华保险 及新华资产合组公司（认购15.5亿港元），亦有一些投资或资产管理公司，例如香港鼎胜（77.5亿港元）、睿丰（34.9亿港元）及在维尔京群岛注册的Amtd(23.3亿港元）。

此次增发需获得该公司股东会及中国证监会等监管部门同意。若在6月底未达成这些先决条件，认购协议即告终止。海通证券所募资金将用于公司的融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售业务等，其中约六成用于发展公司融资融券业务，约15%用于公司约定购回及股票质押式回购业务。

海通证券已委任海通国际 、麦格理 、瑞银 和摩根大通 作为此次H股增发的联席全球协调人及联席配售代理。

今年以来，以融资融券为代表的资本中介业务成长相当迅速，致使券商普遍感觉资金吃紧。此前，华泰证券 和广发证券 已公布H股发行计划，中信证券 近日亦表示，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性。