《香港报摘》--信报12月23日

**头版头条**

--香港前政务司司长许仕仁与新鸿基地产 前联席主席郭炳江等人涉及的“世纪巨贪案”将于今早10时半判刑，许仕仁获前行政长官曾荫权撰写的求情信，是历来首次有卸任特首为被定罪人士求情。

**其他**

--据港交所 资料，比亚迪 遭洗仓当日获李禄旗下对冲基金喜马拉雅资本（Himalaya Capital Investors）增持329.35万股股份，这是他自2008年后再度增持。

--和谐汽车 配售约1.29亿新股予鸿海 全资附属Foxconn（Far East），占经扩大后已发行股本总额约10.53%，成为第二大股东。（完）

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