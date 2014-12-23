《香港报摘》--信报12月23日

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
**头版头条**
--香港前政务司司长许仕仁与新鸿基地产 前联席主席郭炳江等人涉及的“世纪巨贪案”将于今早10时半判刑，许仕仁获前行政长官曾荫权撰写的求情信，是历来首次有卸任特首为被定罪人士求情。
**其他**
--据港交所 资料，比亚迪 遭洗仓当日获李禄旗下对冲基金喜马拉雅资本（Himalaya Capital Investors）增持329.35万股股份，这是他自2008年后再度增持。
--和谐汽车 配售约1.29亿新股予鸿海 全资附属Foxconn（Far East），占经扩大后已发行股本总额约10.53%，成为第二大股东。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。