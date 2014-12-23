《香港报摘》--其他报摘重要消息12月23日

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
** 明报**
--湖南有色 董事长李福利表示，私有化一是让母公司重新整合资源，二是小股东有较佳退场机会，但否认是为母公司整体上市铺路。
--据外电报导，澳博 获邀参与韩国首尔仁川机场的“Paradise City”赌场及娱乐综合项目，公司尚在考虑当中。
**星岛日报**
--据人民网报导，人民银行要求内地各大银行不可向方正控股 和北大资源 的母公司方正集团发放新的贷款，并加紧收回过往贷款。市传方正集团身负600亿元人民币债务，或面临周转不灵的困境。
**苹果日报**
--中移动 于今年首11个月的4G用户累计上客7,122.7万户，再次超过董事长奚国华上月新上调7,000万户的目标。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。