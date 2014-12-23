《香港报摘》--其他报摘重要消息12月23日

** 明报**

--湖南有色 董事长李福利表示，私有化一是让母公司重新整合资源，二是小股东有较佳退场机会，但否认是为母公司整体上市铺路。

--据外电报导，澳博 获邀参与韩国首尔仁川机场的“Paradise City”赌场及娱乐综合项目，公司尚在考虑当中。

**星岛日报**

--据人民网报导，人民银行要求内地各大银行不可向方正控股 和北大资源 的母公司方正集团发放新的贷款，并加紧收回过往贷款。市传方正集团身负600亿元人民币债务，或面临周转不灵的困境。

**苹果日报**

--中移动 于今年首11个月的4G用户累计上客7,122.7万户，再次超过董事长奚国华上月新上调7,000万户的目标。（完）

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