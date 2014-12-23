《香港报摘》--经济日报12月23日

**头版头条**

--新地 旗下新盘东涌东环公布首张价单，首批推出300伙单位尺价介乎9,576-12,200港元，扣除折扣后价格较同区二手市场低5%。

**其他**

--金风科技 拟开设财务公司，注册资本金为30亿元人民币，以提高公司资金使用效率，惟需待股东大会审批及中银监批准。

--仪征化纤 建议将经营范围由化纤、化工产品及原辅材料等，改为施工总承包、专业承包、建设工程项目管理等业务，并改名为“中石化石油工程技术服务”。（完）

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