《香港报摘》--经济日报12月23日

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
**头版头条**
--新地 旗下新盘东涌东环公布首张价单，首批推出300伙单位尺价介乎9,576-12,200港元，扣除折扣后价格较同区二手市场低5%。
**其他**
--金风科技 拟开设财务公司，注册资本金为30亿元人民币，以提高公司资金使用效率，惟需待股东大会审批及中银监批准。
--仪征化纤 建议将经营范围由化纤、化工产品及原辅材料等，改为施工总承包、专业承包、建设工程项目管理等业务，并改名为“中石化石油工程技术服务”。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。