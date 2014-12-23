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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 10:31 BJT

****《港报快速浏览》--12月23日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                              
 《香港报摘》--经济日报                                                          
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                                  
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：把握次轮谘询，共同落实普选--文汇报                                    
 港报社评：亚视未善用大气电波，营运混沌应早决续牌--明报                          
 港报社评：新居屋认购势热烈，要巧增供应--经济日报                                
 港报社评：公私院同爆满，检讨医疗规划--星岛日报                                  
 港报社评：避免警民关系恶化，执法必须毋枉毋纵--信报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：赌业吹淡风，明年危危乎--信报                                      
 港报财经评论：恒指吐乌气，年底试24,000点--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                          
 台湾报摘                                                                          
    
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