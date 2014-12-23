港报财经评论：恒指吐乌气，年底试24,000点--经济日报12月23日

恒指吐乌气，年底试24,000/ 林瑞芬

恒指昨升1.3%至23,408；国指升3%至11,744，大市成交额1,009亿港元。恒指重上23,200略为定心，国指则趋向挑战12,000势无走鸡！港股本周圣诞假期关系，周三平安夜只有半日市，全个星期只有两日半个交易日。相反，中国内地就没有休市安排，或预期较港股活跃。传统智慧如是，港股长假前会较淡静。然而，以往长假前港股未必一定淡静。近月港股就落后A股一大截，在中国内地股势大小型股份走向分化启示，开始有调整或放缓升势之准备，年底前恒指不排除被挟涨至24,000的可能。

上证昨报升0.6%，至3,127收市。基建工程股类仍然持续升势，而升势亦扩散至电力股、水泥股等，大唐发电、京能电力、华能国际、华新水泥等涨9.3%至10%不等。不过，沪、深指数出现分歧，深证成指昨收报10,608，跌0.2%；创业板指数则急跌4.9%；中小板指数跌3.8%。毕竟深证成指的预测PE已达37倍，中小板指数预测PE为45倍，而创业板指数预测PE更高达73倍，近年尾的基金套利回吐压力会有。大型价值股已经开始获市场垂青，修复过低的估值，“抓大放小”已是当前的主调。资金回流大价股份，有利推动上证的反覆上扬，至明年至少挑战3,500。直至大价股份也停缓升势而回，一轮牛势先算暂时休止。不会到大价休止升势时，中、小型增长股可能又会轮流着火炒涨。牛市令个股升势全面，A股机遇无限，明年更要好好研究，多点跟进。

大价又PE低企的内银股，仍然受追捧，中行、工行、农业银行等涨8.2%至9.9%不等，看好的民行就升9.1%。中行每股资产值至今年9月报3.6人民币，现价才3.89人民币，PB（市净率）只有1.08倍，如未来一年估值修复持续，抵1.4至1.5倍为终极目标，5人民币至5.4人民币非大冀望，以一年目标潜升空间30%或以上。国有制四大银行中，工行、农行及中行的流通市值最大，从供求面考虑值博的角度，认为股份制内银股的值博空间更大，如民生银行。另外就是招商银行，今年已见突破15人民币，按双底计，量度升幅目标约至19人民币，昨收15.37人民币，如以每股净资产12人民币计，PB最终修复至近1.6至2倍或以上，股价也至少有19人民币，乐观的则是24人民币。

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国指追落后，挑战三年高/ 余少文

国企指数正挑战12月高位，有望年底前冲击三年高位12,354点。至于中国内地4G上客潮仍涌向中国移动 ，惟其明年挑战增加，高位阻力未减。A股昨日继续反覆，最后沪升深跌。而国企指数升343点或3%，收报11,744点，成交额328亿港元，只有不足50%主板H股可以随大市上升，反映重磅股继续撑住指数，但三、四线股份则面对沽压；至于红筹指数升50点或1.2%，收报4,287点，成交额66亿港元。其实，A股偏软，认为是正常现象，因为A股部分中线技术指标明显超买，如上证综合指数周线图的9天RSI显示是94.5，属于严重超买，若然A股中线出现调整，调整幅度可能很深，不会如早前日线图严重超买时以一日过山车走势般便结束调整。若然A股深度调整，国指很难独善其身。而国指近日的上升，不排除是大户、基金等开始粉饰橱窗，愈早完成粉饰行动，则下周可能呈闷局。

不过，国指昨日的强势确实是意料之外，但国指在沪港通开通后，走势落后于A股，即使A股出现深度调整，相信国指在A股即使出现调整的初期仍有逆势上升的可能性，故国指确实可以升到今年底。只要目前的强势持续，尽管本周只余一个半交易日，国指仍有机会突破12,000点，然后在下周的两个半交易日，即在除夕前升越三年高位12,354点。不知道A股几时调整，因为A股的炒作模式跟港股不同，10%升跌停板机制是其中一个原因，故A股超买后再超买的情况并不特别，但A股风高浪急下，一旦调整，国指最终是无法独善其身。至于国指在沪港通后明显跑输A股，目前强于A股或是追落后，只是沪港通下暂未见预期中没有A股的中资股受追捧的现象，反而不少相关中资股不升反跌，如中移动、中国联通 、中国电信 等电讯股。虽然电讯股在年底前有追落后的走势，只是对电讯股有少少担心，尤其中移动，持有中移动的投资者要订定止赚蚀位。

三只电讯股披露11月3G和4G上客量，优势仍然倾斜于中移动，中移动当月上客量1,608万户，是推出3G和4G以来最大的单月上客量；若然只计4G上客量则为1,678万户，即当期流失了70万户3G客，预期中移动未来的上客量会继续出现过去两个月的“3G跌4G升”的现象。

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