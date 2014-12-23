港报社评：亚视未善用大气电波，营运混沌应早决续牌--明报12月23日

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
亚视拖欠员工薪金，时有所闻，不过，今次管理层公开要求股东和投资者注资，反映亚视财政可能处于严峻景况。近年来，亚视的营运方针与实际脱节，收视率进一步低落，若情况不彻底改变，看不到亚视业务有可能好转；亚视牌照明年11月底到期，按一般的做法，政府应该在上月底通知亚视是否续牌，据知迄今未进行这个程序。政府就亚视牌照情况应尽早决断，使公众知道亚视占用的公共资产--大气电波，有可能告别近乎浪费状况，重新有益有建设性地服务广大市民。
据知今年9月，通讯局已经向行政会议提交建议，对亚视续牌有保留，主要是亚视财力有问题。这些年亚视的存在，被人有意无意抹上政治色彩，认为北京关注亚视股权的问题，要将之掌握在爱国爱港人士手中；不过，亚视营运愈趋不济，收视率沉落难振，若有所谓政治任务，也难以完成和起到作用；近期传来消息，表示北京今后未必再协助物色商人入股亚视，而是让其自生自灭，并支持特区政府依法处理亚视续牌事宜。若属实，或许可以为亚视带来转变契机。
市民对于亚视期望善用大气电波，提供客观资讯和娱乐节目，若进一步成为带动创新、开创潮流、丰富本土文化、进而输出成为港人值得骄傲的文化产业，则是更奢侈的追求。现阶段市民不会想得太多，只期望亚视占用的大气电波勿再变相浪费，正常地为市民提供信息和服务而已；因此，从对公众交代和亚视近800名员工得到公平对待，政府有责任结束亚视的混沌状态，尽快处理续牌事宜，使珍贵大气电波回复正常使用和起到应有功能。
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。