港报社评：亚视未善用大气电波，营运混沌应早决续牌--明报12月23日

亚视拖欠员工薪金，时有所闻，不过，今次管理层公开要求股东和投资者注资，反映亚视财政可能处于严峻景况。近年来，亚视的营运方针与实际脱节，收视率进一步低落，若情况不彻底改变，看不到亚视业务有可能好转；亚视牌照明年11月底到期，按一般的做法，政府应该在上月底通知亚视是否续牌，据知迄今未进行这个程序。政府就亚视牌照情况应尽早决断，使公众知道亚视占用的公共资产--大气电波，有可能告别近乎浪费状况，重新有益有建设性地服务广大市民。

据知今年9月，通讯局已经向行政会议提交建议，对亚视续牌有保留，主要是亚视财力有问题。这些年亚视的存在，被人有意无意抹上政治色彩，认为北京关注亚视股权的问题，要将之掌握在爱国爱港人士手中；不过，亚视营运愈趋不济，收视率沉落难振，若有所谓政治任务，也难以完成和起到作用；近期传来消息，表示北京今后未必再协助物色商人入股亚视，而是让其自生自灭，并支持特区政府依法处理亚视续牌事宜。若属实，或许可以为亚视带来转变契机。

市民对于亚视期望善用大气电波，提供客观资讯和娱乐节目，若进一步成为带动创新、开创潮流、丰富本土文化、进而输出成为港人值得骄傲的文化产业，则是更奢侈的追求。现阶段市民不会想得太多，只期望亚视占用的大气电波勿再变相浪费，正常地为市民提供信息和服务而已；因此，从对公众交代和亚视近800名员工得到公平对待，政府有责任结束亚视的混沌状态，尽快处理续牌事宜，使珍贵大气电波回复正常使用和起到应有功能。

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