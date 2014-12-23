港报社评：新居屋认购势热烈，要巧增供应--经济日报12月23日

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
在楼价高企、累积需求庞大下，新居屋认购反应势热爆。港府应调节公屋与居屋比例，挪腾更多供应满足需求。
因本港楼价仍处历史最高水平，私人市场难觅400万元以下的上车盘，售价介乎187万至326万元的新居屋，实是不少中下阶层的上车“恩物”。且居屋供应长期存在断层，多年来积压庞大需求，在人抽我抽的心态下，供应有限的首批新居屋，出现大倍数超额认购实是意料之中。
准买家固关心新居屋的升值潜力如何，吊诡的是，从过去经验来看，每次居屋认购反应极炽时，该批单位未来两三年的升值潜力较有限，因在楼价高企时期，居屋在计算折扣后，价格顶多只算负担得到，难言便宜；反而在楼市低迷、居屋认购反应冷淡时，才较易购得“笋货”，博取更大升值空间。
故准买家若视新居屋为跳板，图在两年禁售期期满后在二手市场放售，套现换私楼，恐不易如愿。但准买家若有心长期自住、长线持有，新居屋仍不失为价钱相宜的上车与长线投资选择。
同样惹市民关注的是，新居屋的推出，会为整体楼市带来甚么影响？由于今次新居屋供应不多、反应势热炽，大批向隅者难免失望，除要求政府大力增加居屋供应外，被新居屋催谷出来的置业需求，部分或转投私人市场，令楼市进一步加温。
港府要在短期内加大新居屋供应、满足这些置业需求，招数极有限，仅余的方法是将两三年后落成的部分出租公屋，转作新居屋出售，并主要分配给绿表人士。
一方面，此可增加新居屋供应，设法满足庞大的置业上车需求，助中下阶层圆置业梦；另一方面，绿表人士购入新居屋后，可腾出公屋单位，助轮候公屋的草根阶层上楼。同时，增加出售居屋的比例以回笼资金，亦可纾减房委会财政压力，减少公帑注资，可一举多得。
不少市民对新居屋翘首以盼，港府实应紧盯新居屋的认购反应，以及其对整体楼市的影响，适时挪腾提供更多新居屋供应，既助中产加快上车，亦助基层加快上楼，令房策更贴近社会需要。
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。