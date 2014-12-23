港报社评：公私院同爆满，检讨医疗规划--星岛日报12月23日

踏进冬季流行性感冒高峰期，公立医院内科病房及急症室再现人满之患。医院管理局除了推出多项纾缓措施，还呼吁市民“理解和支持”，希望负担得起的市民转投私家医院和诊所。但私家医院近年同样受到相当大的需求压力。当局宜因应社会环境的转变，重新评估本港医院服务供求，作出合时规划。

对于难以负担私院收费的基层市民来说，就算要长时间轮候都难有其他选择；至于中产市民看到预警，就有较大意欲弃公就私，光顾私家诊所或私家医院门诊。

不过，部分私家医院亦出现应接不暇的情况，看门诊有时亦需要轮候一段颇长时间。部分私院有时更因床位爆满，建议病人打电话召救护车送去公院急症室，变成公院千方百计鼓励市民去私院，私院应付不了时又把病人推回去公院。

内地医疗改革举步维艰，内地人信任本港医疗制度和医护服务，这现象会持续好一段日子，加上近年光顾医疗保险的港人日多，对私院服务的需求大增。目前的供应紧张情况，是公院和私院都要面对的。

当局如果只按照本地人口的需求，来厘订医院建设和相关专业人才培训，恐怕医院逼爆的情况会愈来愈厉害。

政府在厘订长远房屋策略时，已经不再单看本港人口增长的需要，还顾及内地人来港置业，以及内地学生来港读书所产生的住屋需求，来设定住宅供应的目标。面对愈来愈多内地人来港求诊，政府在规划私院用地、医护培训等方面，对此亦须顾及，不止造福港人，而是发展医疗产业利己利人，确保能够增加供应来促进竞争，避免扯高医疗费用。

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