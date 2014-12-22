意大利评等：评级机构DBRS将于3月27日重估意大利主权信用评级

路透伦敦12月19日 - 评级机构DBRS将于3月27日重估意大利主权信用评级。若评级最终被下调，将使意大利在欧洲央行担保品的价值下降5%。

DBRS是在周五宣布上述评级重估日期的。

DBRS目前对意大利的评级为A(low)，展望为负面。这远高于标准普尔、穆迪和惠誉给出的评级，也是使意大利公债免于减值5%的唯一支撑因素。欧洲央行对A级以下的公债均予以减值5%的惩罚。

欧洲央行可能会想办法规避这项规则，比如让意大利政府提供某种形式的担保；但也可能不会这么做。

标准普尔本月将意大利公债下调至投资等级中的最低一个级距，即仅比垃圾级高一个级距。

“意大利仍有很大很大问题，评级被下调的风险显然很大，”DBRS主权评级主管Fergus McCormick表示，“坦率地说，没有哪个国家能在经济没有成长的情况下减少债务负担。”

McCormick说，DBRS上次评估意大利评级时，几名分析师就考虑过下调其主权评级，但他们决定给伦齐(Matteo Renzi)政府留出更多时间，来推动关键性的就业市场改革和反腐败改革。

但此事现在更加复杂化，因本周意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)暗示他将于明年年初退休，这可能会导致改革被推迟。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)