港报社评：把握次轮谘询，共同落实普选--文汇报12月23日

行政长官梁振英昨日表示，会尽快启动政改第二轮谘询。他指出，第二轮谘询已有一定的基础及范围，相信两个月的谘询时间已经足够，希望市民以理性务实、合法合理方式完成政改工作。

违法“占中”，不但严重冲击香港的经济民生和法治，也令到政改谘询工作大受影响。本来正密锣紧鼓展开的政改次轮谘询，也因为“占中”的狂潮而被迫一再延后。“占中”持续了79日方告结束，令香港社会失去了两个多月的宝贵政改谘询时间。“占中”落幕后，次轮谘询即将启动。虽然谘询时间只有两个月，但由于人大常委会8月31日就普选作出的决定，已经就2017年特首普选定下了明确的框架，现时只剩下一些技术性问题需要解决，只要各方面理性讨论，务实寻求共识，两个月的谘询时间应该是足够的。

人大常委会的决定，是依据基本法规定，在充分听取香港各界意见的基础上作出的，符合香港实际情况，是香港特首普选的宪制基础，具有不可动摇的法律地位，绝不会因为一些人的违法行动而撤回。

全港500多万选民一人一票选出特首，是本港民主政制的重大飞跃，也是本港市民和中央的共同期望。“政改五步曲”已经行进了两步，各界都有责任推动特首普选的落实。多个民调都显示，大多数市民既希望在2017年一人一票选特首，也认同普选必须依法办事，即是按基本法及人大决定办事。反对派中的温和人士应该积极参与次轮谘询，在落实普选的过程中扮演正面积极的角色，不要做扼杀普选的历史罪人。

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