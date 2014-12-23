港报财经评论：赌业吹淡风，明年危危乎--信报12月23日

赌业吹淡风，明年危危乎/ 习广思

国家主席习近平访澳门时提出，希望澳门加强和完善对博彩业的监管，积极培育新的经济增长点。习主席的潜台词是，对中国客的博彩管控定必加强，尤其是贵宾赌客。数据显示，贵宾赌客去年贡献澳门博彩业营业收入67%。在赌枱供应大增及需求大减的情况下，明年濠赌股继续看淡。与其猜测澳门赌业何时见底，不如亲身去澳门感受一下。周末到了澳门一趟，感觉与前几次截然不同，晚上到著名食肆晚饭已毋须再排队，的士站人龙消失，手信街人流稀疏，回程时提早回港，竟然有大量船位，这些都是过去两年难以想像。

习主席访澳前后，当局减少让中国内地旅客来澳，这是近日澳门旅客骤减的原因之一。然而，最重要的启示是，澳门酒店、商场、食肆、运输经大幅扩张后，一旦旅游业萎缩，供过于求的情况则显而易见。随着路氹多个赌场陆续落成，明年供应将再增加，若需求（旅客）未见同步上升，新赌场势必成为濠赌企业一大阴影。习主席与其他官员的言论都明确点出澳门不能再靠赌业独大。究竟目前情况有几恶劣？回归以来，澳门的博彩收入以年均30%左右速度增长，在增加赌牌后不久，澳门总博彩资金超过美国赌城拉斯维加斯，全年赌博投注总额是赌城的7倍之多。

赌业高增长背后，是澳门赌业的需求太过侧重中国内地客，且是不太实在的需求。根据澳门理工学院研究，在澳门赌客中，中国政府官员与国营企业管理高层占了约60%、民营企业老板占33%，贡献赌业总营业收入超过70%。自今年8月起，中国豪客突然“神隐”，与中国内地打贪关系极大，英国广播公司（BBC）预测，今年澳门赌业营收直线下滑的程度，可能超越金融海啸时期。英国报刊《经济学人》曾作分析，澳门赌场早已是中国贪官的洗钱中心，土豪赌客在澳门借钱赌博，能规避携带人民币出境额度的限制，然后他们采用港元结算博彩收入，转手存到香港银行或境外，这些大赌客正是近年VIP收入大增的来源之一。借贷予这些土豪赌客的中介，近月面临大量坏账及资金链断裂，在滚雪球效应下，VIP收入增长将放缓。

____________________________________________________________________________

欧罗应跌不跌，挑战1.2436/ 苏子

临近圣诞长假期，汇市的交投转趋淡静，一些早前积极买入美元的投资者亦在进入长假期前开始计数平仓，因此限制了美元继续上升的动力。由于目前市场普遍相信，联储局较大机会提前在明年上半年内宣布加息，因此美元即使在平仓沽盘的推波助澜，亦未必能向下作出较深的调整市，因市场上仍有大量美元看好的投资者伺机入市建立美元长仓，因此亦会限制了美元的下跌空间。理论上，在今年结束前，美元的走势较大机会以上落市的模式继续运行，未必可以出现重大突破。

目前投资者宜留意美汇指数今年的高位与200月平均线阻力及90.00心理关口十分接近，而且此高位在略破2009年3月的89.62高位阻力后却未见出现更有力的上升浪，因此，稍后美汇指数的升势若一直受制于2009年3月的高位阻力，始终未能顺利破关而上，届时或会触发更多美元看好的投资者的平仓沽盘入市。一旦失守上周三的大阳烛底部支持收市，小心美元的沽压将会明显扩大，使到目前正在上升中的50天平均线支持亦会岌岌可危。由于此平均线与20 天保历加通道的底部支持相若，因此一旦顺利跌破，料在技术上出现双重突破下，届时美元将有更大的下调空间，未必会出现上落市的走势模式了。

倘若美汇指数稍后成功出现不升反跌的相反走势，将意味着占美汇指数逾半比例的欧罗，届时势必在目前市场一片看淡声中出现绝地反弹。上周五欧罗兑美元虽然成功跌破本月8 日的1.2245 美元低位支持及20 天保历加通道的1.226美元底部支持，并且以近全日低位收市，但昨天亚洲市及欧洲市却未见汇价承接此恶劣技术走势继续往下寻底，反而上周五的1.2225美元收市价却差不多是全日低位所在。汇价已逐步回升至1.227美元水平，出现了应跌不跌的走势；倘若昨晚欧罗兑美元可以进一步升至1.23美元的小时图重要阻力以上波动及收市，料已找到短期底部。若欧罗反弹自上周二开始的跌浪的61.8%及76.4%。短线上升目标分别为1.2436美元及1.2488美元。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘