《焦点》油价暴跌创造良机，能源行业并购潮一触即发

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
BCS资产管理公司的投资组合主管Edmund Shing表示，利用上游探勘业务资金来收购规模较小的探勘和生产企业，以低价取得石油储备，大型业者可望透过合并业务而提高获利能力。
BMO表示，历史上，在油价结束急跌并开始上涨之后，很快就会出现密集的购并活动，像是2008-09年的情况。
“接下来的60天左右，我们将会开始见到企业宣布潜在的资产减损、潜在的减记，以及或许会有无力重新协商大规模贷款额度的情况，”安永会计师事务所旗下全球油气主管Dale Nijoka表示。
“部分新兴市场的独立探勘和生产企业将必须面对成本、现金流和债务问题。它们可能会在项目中寻求规模较大且资产负债表更有弹性的企业加入，以利油气进入市场。”
在美国，因油价下跌打击获利能力，页岩油生产商可能会选择出脱资产。根据美国投资银行Tudor Pickering Holt & Co执行长Bobby Tudor，在Baaken、Permian和Eagle Ford地区的高品质资产将是最受欢迎的资产。
“买家大可挑三捡四，”他表示。(完) (编译 洪曦/戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申