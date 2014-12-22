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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 11:25 BJT

《焦点》油价暴跌创造良机，能源行业并购潮一触即发

BCS资产管理公司的投资组合主管Edmund Shing表示，利用上游探勘业务资金来收购规模较小的探勘和生产企业，以低价取得石油储备，大型业者可望透过合并业务而提高获利能力。

BMO表示，历史上，在油价结束急跌并开始上涨之后，很快就会出现密集的购并活动，像是2008-09年的情况。

“接下来的60天左右，我们将会开始见到企业宣布潜在的资产减损、潜在的减记，以及或许会有无力重新协商大规模贷款额度的情况，”安永会计师事务所旗下全球油气主管Dale Nijoka表示。

“部分新兴市场的独立探勘和生产企业将必须面对成本、现金流和债务问题。它们可能会在项目中寻求规模较大且资产负债表更有弹性的企业加入，以利油气进入市场。”

在美国，因油价下跌打击获利能力，页岩油生产商可能会选择出脱资产。根据美国投资银行Tudor Pickering Holt & Co执行长Bobby Tudor，在Baaken、Permian和Eagle Ford地区的高品质资产将是最受欢迎的资产。

“买家大可挑三捡四，”他表示。(完) (编译 洪曦/戴素萍 审校 张涛)
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