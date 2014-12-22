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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:17 BJT

台湾股市：盘中走高，面板厂商和电脑类股上涨

路透台北12月22日 - 台湾股市周一早盘盘中升0.76%，追随美股涨势
，且基本符合地区周边股市走势。
    
    0157GMT，加权股价指数 涨68.3点至9,067.82点，上周五收升
1.36%。
    
    电子类指数 上扬0.82%，全球第三大和第四大面板厂商群创光
电 和友达 等权重股领涨，这两支股涨幅分别为5%和5.
24%。
    
    光电类指数 升1.8%。
    
    电脑及周设类指数 上扬1.3%，金融保险类指数 则涨0.
87%。(完)
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