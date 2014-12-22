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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 11:00 BJT

《焦点》卢布崩跌与经济滑坡压力罩顶，在俄西方企业仓促应对

“我们比平时更频繁地从俄罗斯抽出流动性，每次抽出的规模也比平时要小，因为市场较为波动，而且担心资本管控，”丹麦隔热材料生产商Rockwool 负责集团财务的副总裁Jens Krogsgaard说。

法国兴业银行 、巴黎银行 以及德意志银行 等西方大银行料将继续为俄罗斯的客户提供服务，不过经济衰退将不可避免地损及当地营收。

奥地利的银行Raiffeisen Bank International 表示，卢布贬值已经使该行今年的总体资本充足率下降1个百分点。

许多企业还担心制裁带来的长期冲击。

德国机床行业的出口约有4%是输出到俄罗斯，该行业认为制裁会让瑞士和中国等国家的竞争对手从中获利，因为这些国家没有对俄实施制裁。

“等到危机结束，他们就不会再自愿离开俄罗斯，”德国机械设备制造业联合会(VDMA)主席Reinhold Festge说。“我们即将丢失市场份额。”(完)

(编译 徐文焰/王兴亚/郑茵 审校 李爽/朱晓军)
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