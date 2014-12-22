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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:31 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元持稳，年末交投清淡

Peters称，市场仍紧张不安，因为有关大宗商品价格下跌、主要经济体央行政策分歧以及成长差异等问题产生影响。

越来越多的分析师认为澳元明年将跌穿0.8美元，因市场继续臆测澳洲央行将降息，而美联储则酝酿加息。

澳洲央行总裁史蒂文斯应乐见这样的结果。他最近表示，澳元的合理汇率应在0.75美元左右，部分因为今年铁矿石价格大跌50%。

新西兰元兑美元 回落0.3%至0.7728美元，脱离稍早高位0.7765。之前数据显示消费者信心下降，强化了经济正在降温的看法。

新西兰元兑美元今年迄今跌近6%，逆转新西兰央行加息后的涨势。(完)

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