香港经济：未来三年公营房屋开支庞大，惟政府仍望有盈余--财政司长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月22日 - 香港财政司司长曾俊华称，未来的公营房屋开支庞大，然相信在其任内余下三个财政年度，政府仍能“年年有余”。
曾俊华此前指示金融管理局总裁，将2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入＂房屋储备金＂，并由金管局负责投资，储备金及其累积投资收益，将用以支持公营房屋发展计划及相关的基建配套。
曾俊华在其个人网志(here)撰文称，房屋政策肯定是市民最关心的课题，也是今届政府的施政重点。上周二（16日）公布的《长远房屋策略》把政府致力改善市民居住环境的决心，提升为具体目标，未来十年公营房屋供应目标为29万个单位，包括20万个出租单位和9万个资助出售单位，足以改善数十万市民的居住环境。
他指出，要实现这个建屋目标，足够土地供应是最重要的关键。另一方面，作为公营房屋主要提供者的房委会，是否有足够的财政能力应付，同样是一个重要问题。
要兴建20万个公屋单位，成本动辄以千亿元计，扣除房委会现有数百亿港元的储备、以及日后出售居屋的潜在盈余，资金缺口仍然会超过1,000亿港元，可以预期，单靠房委会的财力并不足以应付，需要政府注资。
“我一直强调，公共财政应是由政策主导、财政配合。”曾俊华并指出，“《长远房屋策略》经过公众谘询、政府部门反覆研究、行政会议拍板，是成熟、可执行的政策，我一定会在财政资源上全力配合。”
由于涉及的金额庞大，他称，其对有关的财政安排有三重考虑：避免因注资房委会兴建公营房屋，影响到其他公共服务开支；避免加重未来政府的财政压力，因为随着人口老化，未来政府要面对的财政挑战会比现时多；敦促房委会必须提高成本效益。
“根据目前的推算，除非有重大意外，我预计我任内余下的三个财政年度，应该可以做到‘年年有余’，有能力在不影响其他公共服务的情况下，为公营房屋支出提早作出储备。”曾俊华说。
他并称，宣布设立“房屋储备金”，目的就是在目前财政相对充裕时，率先为这笔庞大的房屋开支作好规划。
今年初曾俊华发表2014/15年度财政预算案时称，预料本财年末的综合盈余91亿港元，是2009/10年度恢复盈余以来最少。
政府预计将于2015年2月25日公布2015/16年度财政预算案。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申