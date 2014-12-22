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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:35 BJT

香港经济：未来三年公营房屋开支庞大，惟政府仍望有盈余--财政司长

路透香港12月22日 - 香港财政司司长曾俊华称，未来的公营房屋开支庞大，然相信在其任内余下三个财政年度，政府仍能“年年有余”。

曾俊华此前指示金融管理局总裁，将2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入＂房屋储备金＂，并由金管局负责投资，储备金及其累积投资收益，将用以支持公营房屋发展计划及相关的基建配套。

曾俊华在其个人网志(here)撰文称，房屋政策肯定是市民最关心的课题，也是今届政府的施政重点。上周二（16日）公布的《长远房屋策略》把政府致力改善市民居住环境的决心，提升为具体目标，未来十年公营房屋供应目标为29万个单位，包括20万个出租单位和9万个资助出售单位，足以改善数十万市民的居住环境。

他指出，要实现这个建屋目标，足够土地供应是最重要的关键。另一方面，作为公营房屋主要提供者的房委会，是否有足够的财政能力应付，同样是一个重要问题。

要兴建20万个公屋单位，成本动辄以千亿元计，扣除房委会现有数百亿港元的储备、以及日后出售居屋的潜在盈余，资金缺口仍然会超过1,000亿港元，可以预期，单靠房委会的财力并不足以应付，需要政府注资。

“我一直强调，公共财政应是由政策主导、财政配合。”曾俊华并指出，“《长远房屋策略》经过公众谘询、政府部门反覆研究、行政会议拍板，是成熟、可执行的政策，我一定会在财政资源上全力配合。”

由于涉及的金额庞大，他称，其对有关的财政安排有三重考虑：避免因注资房委会兴建公营房屋，影响到其他公共服务开支；避免加重未来政府的财政压力，因为随着人口老化，未来政府要面对的财政挑战会比现时多；敦促房委会必须提高成本效益。

“根据目前的推算，除非有重大意外，我预计我任内余下的三个财政年度，应该可以做到‘年年有余’，有能力在不影响其他公共服务的情况下，为公营房屋支出提早作出储备。”曾俊华说。

他并称，宣布设立“房屋储备金”，目的就是在目前财政相对充裕时，率先为这笔庞大的房屋开支作好规划。

今年初曾俊华发表2014/15年度财政预算案时称，预料本财年末的综合盈余91亿港元，是2009/10年度恢复盈余以来最少。

政府预计将于2015年2月25日公布2015/16年度财政预算案。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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