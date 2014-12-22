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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:38 BJT

《全球汇市》欧元受ECB宽松前景和希腊政局影响走势动荡，美元持强

由于欧元处于守势，美元指数 仍极为接近上周五创下的近九年高位89.645。

投资者预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将实施自2008年全球金融危机以来的首次升息，美元指数也升逾2009年3月触及的危机后高点89.624。

不过，该指数可能要面对90的强劲阻力，部分分析师担心美元过度走强可能加剧美国的通胀下滑压力。

美元兑日圆 报119.43日圆，向七年半高位121.86回升，并远离上周触及的低点115.56。

澳元兑美元 守在0.8144美元，上周一度挫至四年半低点0.8107。

本周伊始市况迟滞，与上周风险胃纳急剧摇摆形成鲜明对比。上周之所以如此，部份是因为俄罗斯卢布崩跌，且油价持续下跌。

周三时美联储表示在未来几次会议上不急于升息，因此市场恢复了一些表面上的平静。

交易商表示，市场淡静可能导致未来几周走势进一步的震荡。他们当中不少人已经结束今年的交易。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2238 1.2226 +0.10 -10.96 1.3745

美元/日圆 119.40 119.49 -0.08 +13.39 105.30

欧元/日圆 146.12 146.09 +0.02 +0.96 144.73

美元/瑞郎 0.9828 0.9834 -0.06 +10.08 0.8928

英镑/美元 1.5637 1.5629 +0.05 -5.55 1.6556

美元/加元 1.1608 1.1599 +0.08 +9.30 1.0620

澳元/美元 0.8147 0.8141 +0.07 -8.59 0.8913

新西兰元/美元 0.7740 0.7746 -0.08 -5.68 0.8206

澳元/日圆 97.280 97.280 +0.00 +3.65 93.850

新西兰元/日圆 92.420 92.560 -0.15 +6.96 86.410

英镑/日圆 186.71 186.75 -0.02 +7.10 174.33

澳元/新西兰元 1.0524 1.0499 +0.24 -2.99 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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