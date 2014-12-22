《全球汇市》欧元受ECB宽松前景和希腊政局影响走势动荡，美元持强

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
由于欧元处于守势，美元指数 仍极为接近上周五创下的近九年高位89.645。
投资者预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将实施自2008年全球金融危机以来的首次升息，美元指数也升逾2009年3月触及的危机后高点89.624。
不过，该指数可能要面对90的强劲阻力，部分分析师担心美元过度走强可能加剧美国的通胀下滑压力。
美元兑日圆 报119.43日圆，向七年半高位121.86回升，并远离上周触及的低点115.56。
澳元兑美元 守在0.8144美元，上周一度挫至四年半低点0.8107。
本周伊始市况迟滞，与上周风险胃纳急剧摇摆形成鲜明对比。上周之所以如此，部份是因为俄罗斯卢布崩跌，且油价持续下跌。
周三时美联储表示在未来几次会议上不急于升息，因此市场恢复了一些表面上的平静。
交易商表示，市场淡静可能导致未来几周走势进一步的震荡。他们当中不少人已经结束今年的交易。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2238 1.2226 +0.10 -10.96 1.3745
美元/日圆 119.40 119.49 -0.08 +13.39 105.30
欧元/日圆 146.12 146.09 +0.02 +0.96 144.73
美元/瑞郎 0.9828 0.9834 -0.06 +10.08 0.8928
英镑/美元 1.5637 1.5629 +0.05 -5.55 1.6556
美元/加元 1.1608 1.1599 +0.08 +9.30 1.0620
澳元/美元 0.8147 0.8141 +0.07 -8.59 0.8913
新西兰元/美元 0.7740 0.7746 -0.08 -5.68 0.8206
澳元/日圆 97.280 97.280 +0.00 +3.65 93.850
新西兰元/日圆 92.420 92.560 -0.15 +6.96 86.410
英镑/日圆 186.71 186.75 -0.02 +7.10 174.33
澳元/新西兰元 1.0524 1.0499 +0.24 -2.99 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/洪曦/王颖/徐文焰；审校 张涛/龚芳//戴素萍/张荻)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申