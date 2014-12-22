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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 11:57 BJT

《焦点》沪港通交易平淡，仍需克服监管障碍

两位交易员表示，更让香港股票交易所觉得郁闷的是，配额的使用慢于预期，意味着营收不大可能有太大增长。

欧洲一家银行的人士说，虽然起初沪股通资金流量较大，但港股通资金情况一开始就让人失望，因为苛刻的资格要求限制了投资者的参与。

中信里昂证券对中国投资者的调查发现，90%愿意投资香港股市。不过，按照目前实施的最低投资额50万元人民币(80,405美元)要求，这一比例降到了20%。

香港股市 自沪港通推出以来下跌逾5%，也让投资者对港股需求降温。

虽然额度用得比较慢，但投资者还是寄望MSCI明年上半年重新评估时能在新兴市场指数中纳入更多的大陆个股，因为沪港通消除了阻止更多中国股票进入该指数的最大障碍之一。

预计到那时，长线投资者的参与程度将会上升，但仍然会较慢。

“预计未来几个月专门做多的基金将会有更多参与，”亚洲证券业与金融市场协会股市主管Nick Ronalds说。(完)

(编译 张荻/徐文焰/郑茵 审校 王丽鑫/张涛)
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