《焦点》沪港通交易平淡，仍需克服监管障碍

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
两位交易员表示，更让香港股票交易所觉得郁闷的是，配额的使用慢于预期，意味着营收不大可能有太大增长。
欧洲一家银行的人士说，虽然起初沪股通资金流量较大，但港股通资金情况一开始就让人失望，因为苛刻的资格要求限制了投资者的参与。
中信里昂证券对中国投资者的调查发现，90%愿意投资香港股市。不过，按照目前实施的最低投资额50万元人民币(80,405美元)要求，这一比例降到了20%。
香港股市 自沪港通推出以来下跌逾5%，也让投资者对港股需求降温。
虽然额度用得比较慢，但投资者还是寄望MSCI明年上半年重新评估时能在新兴市场指数中纳入更多的大陆个股，因为沪港通消除了阻止更多中国股票进入该指数的最大障碍之一。
预计到那时，长线投资者的参与程度将会上升，但仍然会较慢。
“预计未来几个月专门做多的基金将会有更多参与，”亚洲证券业与金融市场协会股市主管Nick Ronalds说。(完)
(编译 张荻/徐文焰/郑茵 审校 王丽鑫/张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申