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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:35 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投趋贬，进口商持续消化美元买盘

路透台北12月22日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易持续趋贬，续创逾四年盘中低位。交易员表示，早盘持续消化进口商美元买盘及部分外资稍有偏向汇出，令台币盘初续探盘中新低，今日料台币暂在31.480-31.550区间偏弱整理。

汇银人士指出，尽管韩元早盘贬势暂歇，但台币反应进口商美元追价买盘持续涌进，且外资亦稍有偏向汇出，早盘实质交投贬破31.500的整数关卡，至于出口商在台币31.500上方略有抛汇卖需，不过目前外资及出口商的交投量能并不明显。

〞现在要看进口商出到什么程度，而外资也还没表态。〞一位本地官股银行交易员说。

台币早盘低位31.530续创近51个月的盘中新低，前低在2010年9月27日报31.660。

台币早盘交易区间落在31.475-31.530；今日台币实质交投区间暂看在31.480-31.550。上交易日主要区间在31.435-31.480。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点折价幅较上日尾盘微幅缩小；一个月远汇报价 暂报31.509/523左右，上日纽约盘收在31.495。

当地时间10:05，台北外汇成交量为1.68亿美元，盘初交投算是稳中带热。

本地时间10:15时，台股 上涨约0.92%；韩元徘徊在1,098元左右，日圆则约在119.4元附近弱势交投。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.480-31.550

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