《交易视点》中国明年信用债收益率曲线有陡峭化下行空间--中信证券

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月22日 - 中国中信证券 2015年信用产品投资策略报告认为，在偏弱的基本面、偏低的通胀水平、相对稳定的资金利率的背景下，市场环境整体偏正面；考虑到曲线形态过于平坦化、信用利差已达历史均值水平，在年底资金面相对紧张时期过后，收益率曲线有进一步陡峭化下行的空间；需关注股市及IPO对债市、资金面的扰动。
报告并建议，可按照30%、30%和40%的比例配置AA+和AA评级短融、AA+和AA中票、优质城投债和公司债。
**2014年市场回顾**
从2014债券市场的表现来看，信用产品收益率总体下行、高收益债券表现较好；基本面下行、相对宽松的资金面是市场收益率下行的主要推动力。
信用债估值的具体特征表现为：高等级债券收益率随金融债同向波动，信用利差近期抬升至均值水平之上；等级利差近期反弹明显，特别是城投债品种，利差已基本恢复至均值水平；期限利差降至历史偏低水平，曲线形态异常平坦化。
**对市场环境的总体判断**
流动性：2015年7天回购利率均值预计在3.0%-3.5%左右，资金面相对较为稳定；基本面仍然偏弱，利率风险有限。
而2015年度信用债供给可能仍在高位；中证登质押新规将冲击交易所对企业债的配置需求。
在信用风险方面，周期性行业如煤炭、钢铁、化工、有色、航运业绩仍偏弱，仍需关注中小企业发生信用风险的可能；城投企业融资政策面临不确定性加大，需关注其流动性风险。
在曲线结构变动方面：债券期限利差已降至历史偏低水平，进一步缩窄的空间有限。
此外在当前市场环境下，短端产品收益率有进一步的下行空间、长端收益率上行风险不大；中高等级信用利差预计将有所压缩，低等级信用利差或维持震荡；城投类债券受市场情绪、政策收紧影响面临一定的估值压力，需关注融资政策变化。
在偏弱的基本面、偏低的通胀水平、相对稳定的资金利率的背景下，市场环境整体偏正面；考虑到曲线形态过于平坦化、信用利差已达历史均值水平，在年底资金面相对紧张时期过后，收益率曲线有进一步陡峭化下行的空间；需关注股市及IPO对债市、资金面的扰动。
**投资策略**
类属配置：利差扩大抬升信用产品价值优势，配置以信用产品为主，适量配置利率产品；PPN和ABN仍有一定的溢价，对流动性要求不高的投资者，可以适量进行配置。
信用等级：ü考虑到中高等级债券绝对收益率相对较高，可以作为配置的主力品种；考虑到低评级债券的息差优势，可适当配置，建议规避周期性行业；对于城投债，仍可择优配置主体评级适中的高息产品。
信用债的期限选择：市场情绪温和，利率上浮风险有限；建议期限以3年期品种为主，适度配置5年期高等级品种。
投资时机选择：资金或政策面波动带来收益率调整，将带来配置机会；建议按照30%、30%和40%的比例配置AA+和AA短融、AA+和AA中票、优质城投债和公司债。(完)
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