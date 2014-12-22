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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 10:41 BJT

韩国汇市：韩元早盘走高，因投资者锁定美元获利

路透首尔12月22日 - 韩国韩元兑美元 早盘走高，因投资者在
假日季和年终前夕锁定美元获利。
    
    0200 GMT，韩元/美元 报1,098.0，上周五收盘价为1,102.
0。
    
    韩国三年期公债3月期货 涨9个基点至108.01。
    
                                 0200GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,098.0       1,102.0
    日圆/韩元      9.1905/977        9.1936
    韩国公债期货 *         108.01        107.92
    韩国综合股价指数    1,935.35      1,929.98
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

      
      
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X=

 (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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